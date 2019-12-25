В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн

По мнению отца девочки, конфликт затронул достоинство ребенка и религиозные чувства семьи.

Гражданку России арестовали в турецкой Анталье после бытового конфликта. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания Türkiye. Авторы материала уточнили, что женщина подозревается в том, что не разрешила 13-летней девочке воспользоваться бассейном в буркини. По мнению отца девочки, запрет затронул достоинство ребенка и религиозные чувства семьи.

Россиянка, работавшая управляющей жилого комплекса, была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини. сообщение иностранного СМИ

В газете написали о том, что данный инцидент произошел в жилом комплексе района Махмутлар в Аланье. Семья 13-летнего подростка обратилась в местную жандармерию с жалобой на 64-летнюю россиянку. Известно, что обвиняемая находилась в должности управляющей комплекса. Женщина говорила девочке о том, что в подобном купальном костюме пользоваться бассейном нельзя. Она объяснила такое требование тем, что данная одежда якобы загрязняет воду и не соответствует правилам заведения. После поступления жалобы сотрудники правопорядка задержали подозреваемую. После завершения процессуальных действий суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.

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