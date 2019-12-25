Россиянин спас тонущего ребенка на экскурсии в Турции

Россиянин спас тонущую девочку во время экскурсии в турецком Кемере. О подвиге туриста сообщает Telegram-канал "112".
Мужчина заметил ребенка, которого сильное течение уносило под водой. Он тут же бросился в воду и успел вытащить ее на берег. По словам знакомых туриста, компания приехала на экскурсию и пофотографироваться в горной реке. При выходе из воды мужчина поскользнулся, а затем увидел девочку, которую уже уносило течением.
Очевидцы отметили, что поток был настолько сильным, что сбивал с ног взрослых. Обстоятельства, при которых ребенок оказался в воде, остались неизвестными.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге дворник поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика. Мужчина получит премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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