Россиянин спас тонущего ребенка на экскурсии в Турции

Мужчина заметил ребенка, которого уносило сильным течением, и бросился ему на помощь.

Россиянин спас тонущую девочку во время экскурсии в турецком Кемере. О подвиге туриста сообщает Telegram-канал "112".

Мужчина заметил ребенка, которого сильное течение уносило под водой. Он тут же бросился в воду и успел вытащить ее на берег. По словам знакомых туриста, компания приехала на экскурсию и пофотографироваться в горной реке. При выходе из воды мужчина поскользнулся, а затем увидел девочку, которую уже уносило течением.

Очевидцы отметили, что поток был настолько сильным, что сбивал с ног взрослых. Обстоятельства, при которых ребенок оказался в воде, остались неизвестными.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге дворник поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика. Мужчина получит премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)