Турция желает присоединиться к Единой зоне платежей в евро

Анкара официально направила в Европейский платежный совет (EPC) письмо, в котором власти страны изъявили собственное желание присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Соответствующими данными поделились местные чиновники в заявлении, опубликованном по результатам экономического диалога высокого уровня "Евросоюз – Турция". Соответствующие сведения предоставили журналисты из информационного агентства "Интерфакс". В СМИ пояснили, что в международном диалоге были задействованы сотрудники Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Банка развития Совета Европы.
Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС
текст заявления
Ранее среди немецких и французских жителейпроводился социологический опрос на тему вступления Турции в Европейский союз. Выяснилось, что порядка 40 процентов местных респондентов выступают против членства Анкары в региональном сообществе.
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Фото: pxhere.com
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