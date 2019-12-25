Турция желает присоединиться к Единой зоне платежей в евро

Анкара опубликовала заявление после диалога "ЕС - Турция" на высоком уровне.

Анкара официально направила в Европейский платежный совет (EPC) письмо, в котором власти страны изъявили собственное желание присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Соответствующими данными поделились местные чиновники в заявлении, опубликованном по результатам экономического диалога высокого уровня "Евросоюз – Турция". Соответствующие сведения предоставили журналисты из информационного агентства "Интерфакс". В СМИ пояснили, что в международном диалоге были задействованы сотрудники Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Банка развития Совета Европы.

Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС текст заявления

Ранее среди немецких и французских жителейпроводился социологический опрос на тему вступления Турции в Европейский союз. Выяснилось, что порядка 40 процентов местных респондентов выступают против членства Анкары в региональном сообществе.

В Пулково у пассажира из Турции изъяли десятки ампул с тестостероном.

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