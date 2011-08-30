В Пулково у пассажира из Турции изъяли десятки ампул с тестостероном

Во время таможенного контроля пассажир не смог предоставить документы, подтверждающие назначение препаратов врачом.

В аэропорту Пулково сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза сильнодействующих препаратов. В багаже гражданина Турции, прилетевшего рейсом из Стамбула, обнаружили 36 ампул и четыре флакона с тестостероном, оборот которого регулируется законодательством.

Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, 60-летнего мужчину остановили для выборочной проверки при прохождении "зеленого" коридора. Во время досмотра инспекторы обратили внимание на несколько коробок в его чемодане. Внутри находились лекарственные препараты, содержащие тестостерон.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в ампулах и флаконах содержатся тестостерона пропионат и тестостерона фенилпропионат. Эти вещества входят в перечень сильнодействующих и могут перемещаться через таможенную границу ЕАЭС только при соблюдении установленных правил.

Во время таможенного контроля пассажир не смог предоставить документы, подтверждающие назначение препаратов врачом. По его словам, найденные медикаменты предназначались для занятий спортом и представляли собой "витамины".

Как пояснил начальник Пулковской таможни Эдуард Березинский, физические лица могут ввозить лекарственные средства, содержащие сильнодействующие вещества, исключительно для личного использования. При этом необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и предъявить документы, подтверждающие медицинские показания к применению препарата. Если такие документы оформлены на иностранном языке, к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих веществ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

По решению суда гражданину Турции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее у гражданина Франции в Пулково обнаружили марихуану.

Видео: пресс-служба СЗТУ