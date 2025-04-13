Беглов и Патрушев открыли спорткомплекс у канала Грибоедова

В центре Петербурга из исторической стены возродили спорткомплекс с бассейном для участников СВО.

Губернатор Александр Беглов и помощник президента Николай Патрушев торжественно открыли 16 февраля многофункциональный спортивный комплекс с 25-метровым бассейном в историческом здании Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова. Объект культурного наследия регионального значения, от которого к моменту начала работ уцелел лишь один фасад, восстановили всего за полтора года.

Теперь здесь ежедневно смогут заниматься спортом до 360 человек - ученики лицея №211 и гимназии №2, жители центральных районов, а также ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Возглавил новый центр ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Родион Фёдоров.

Как заявил Александр Беглов на церемонии открытия, строительство велось под неусыпным контролем КГИОП, что позволило сохранить исторический облик фасада, выходящего на Казанскую улицу. Губернатор особо отметил вклад федеральных властей и ответственного бизнеса в возрождение памятника, подчеркнув, что проект разрабатывали с учетом пожеланий педагогов и учеников лицея №211 имени Пьера де Кубертена, расположенного по соседству на Гороховой улице. Именно после капремонта этого учебного заведения возникла идея построить для детей бассейн по примеру новых школ города, которые сейчас вводятся в эксплуатацию сразу с одним или двумя плавательными бассейнами.

Николай Патрушев, который сам является выпускником школы №211, отметил, что в комплексе установлены не только современные дорожки для плавания, но и гребные тренажеры, а также залы для общефизической подготовки. По его словам, приоритет в посещении получат ученики двух учебных заведений, однако важной миссией центра станет реабилитация участников СВО. Патрушев поблагодарил городские власти за реализацию проекта, а Беглов в ответ назвал спорткомплекс зримым воплощением связи поколений.

Комплексу присвоили имя мастера спорта по плаванию Александра Михайловича Соколова - героя Невского пятачка, который в апреле 1942 года, будучи раненым, сумел переплыть ледяную Неву. Преемниками традиций стали новые защитники Родины: руководить объектом назначен ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества и участник кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" Родион Фёдоров. Его назначение символизирует преемственность поколений и связь между героическим прошлым и настоящим города.

Ранее мы рассказывали о том, что главой МО "Семеновский" в Петербурге стал участник СВО. Алексей Ванеев награжден медалью "За отвагу" и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга".

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга