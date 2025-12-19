  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:59
118
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Главой МО "Семеновский" в Петербурге стал участник СВО

0 0

Алексей Ванеев награжден медалью "За отвагу" и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга".

Участник первого потока программы "Время героев Петербурга" Алексей Ванеев стал главой администрации муниципального округа "Семеновский" в Адмиралтейском районе. Как рассказали в Смольном, ранее он работал юристом, занимался организационной работой в государственных учреждениях, а также проводил экспертизу правовых актов. 

Алексей Ванеев награжден медалью "За отвагу" и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга". До назначения на пост руководителя МО ему удалось пройти стажировку в комитете территориального развития города. 

Программу реализуют по инициативе губернатора Александра Беглова с 2024 года. К ней присоединились 69 человек. 

Ранее на Piter.TV: как участники СВО приходят работать в госсектор в Петербурге. 

Видео: пресс-служба Смольного 

Теги: время героев, участники сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии