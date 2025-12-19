Главой МО "Семеновский" в Петербурге стал участник СВО

Алексей Ванеев награжден медалью "За отвагу" и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга".

Участник первого потока программы "Время героев Петербурга" Алексей Ванеев стал главой администрации муниципального округа "Семеновский" в Адмиралтейском районе. Как рассказали в Смольном, ранее он работал юристом, занимался организационной работой в государственных учреждениях, а также проводил экспертизу правовых актов.

Алексей Ванеев награжден медалью "За отвагу" и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга". До назначения на пост руководителя МО ему удалось пройти стажировку в комитете территориального развития города.

Программу реализуют по инициативе губернатора Александра Беглова с 2024 года. К ней присоединились 69 человек.

Видео: пресс-служба Смольного