Сегодня, 10:49
Как участники СВО приходят работать в госсектор в Петербурге

Слушатели изучают систему городского и муниципального управления.

Ветераны СВО начинают работать в госсекторе благодаря программе губернатора Петербурга Александра Беглова "Время героев Петербурга". На участие в ней поступило свыше 600 заявок, сообщили в Смольном 22 января. 

Слушатели изучают систему городского и муниципального управления, а потом стажируются в комитетах и подведомственных организациях под руководством опытных наставников. Некоторые уже приступили к работе: к примеру, студент первого потока Александр Рожков стал заместителем главы Красногвардейского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Ржевский коридор" прошел памятный автопробег "Искра памяти". 

Видео: пресс-служба Смольного 

