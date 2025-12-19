  1. Главная
Сегодня, 16:52
На трассе "Ржевский коридор" прошел памятный автопробег "Искра памяти"

В годовщину прорыва блокады Ленинграда на трассе "Ржевский коридор" прошел автопробег "Искра памяти". Участок протяженностью 7 километров связывал центр Петербурга с "Дорогой жизни". 

Автоколонна состояла из шести автомобилей LADA Iskra и ретроавтобуса ЗИС-5. В мероприятии поучаствовали вице-губернатор Кирилл Поляков, генеральный директор АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов и глава Красногвардейского района Андрей Хорт. 

В автобусе находились ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и участники СВО. Завершился автопробег на Ржевской площади. 

Ранее на Piter.TV: салют в честь снятия блокады Ленинграда прогремит 27 января. 

Видео: пресс-служба администрации Красногвардейского района 

