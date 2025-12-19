Салют в честь снятия блокады Ленинграда прогремит 27 января

Мероприятие состоится в 21:00 у стен Петропавловской крепости.

Вечером 27 января жители и гости Петербурга смогут наблюдать праздничный салют, приуроченный к важной исторической дате – 82-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие состоится в 21:00 у стен Петропавловской крепости. Планируется произвести 30 залпов, сопровождая их красочным фейерверком. Для этого задействуют 12 артиллерийских орудий модели Д-44 и 12 специализированных пусковых установок.

Помимо праздничного салюта, в городе пройдут и другие памятные мероприятия, включая концерт в Большом концертном зале "Октябрьский". Стоит отметить, что предстоящий салют станет первым официальным торжественным мероприятием подобного рода в Петербурге в 2026 году.

Фото: Pxhere