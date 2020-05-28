В бывшем бомбоубежище под сквером Виктора Цоя установят бассейн

Бассейн полностью приспособят для людей с ограниченными возможностями.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в бывшем бомбоубежище под сквером Виктора Цоя появится бассейн. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Глава администрации Петроградского района Иван Громов отметил, что получила в управление спортивная школа "Радуга". Бассейн планируется полностью приспособить для людей с ограниченными возможностями. Объект введут в эксплуатацию уже в этом году.

Также в сквере установят малую архитектурную форму, которая свяжет пространство с творчеством Цоя.

Ранее мы сообщали о том, что IOWA посетила музей Бродского и заступилась за граффити с поэтом.

Фото:Сквер Цоя 2.0/вк