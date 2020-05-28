IOWA посетила музей Бродского и заступилась за граффити с поэтом

Певица заявила, что Петербургу нужны новые Бэнкси.

Российская певица и автор песен группы IOWA Екатерина Иванчикова в День города посетила музей Бродского. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором поделилась своими рассуждениями о значимости уличных художников.

В частности, IOWA заступилась за граффити с портретом Бродского, которое закрасили коммунальщики. Она заявила, что нужно ввести "подпунктик", который разрешал бы сохранять произведения искусства на улицах города. Певица предложила тем, кто отвечает за ту или иную стену, здание, позвонить и вызвать комиссию, которая бы приехала и оценила, насколько рисунок соответствует шедевру. При этом IOWA отметила, что похабные слова и какие-то граффити несомненно нужно сразу закрашивать.

В заключении артистка добавила, что Петербургу нужен стрит-арт и новые Бэнкси.

Граффити с портретом Иосифа Бродского появилось на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. Через несколько часов рисунок закрасили коммунальщики. Затем на голой стене появились стихи, которые также были уничтожены:

"Замазан классик будто высечен,

Как в 63-м прокурором.

Страной поэтов некий выскочка

Посмел назвать страну заборов", - гласят стихи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.)

Ранее власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским.

Фото: ВКонтакте / Неизданное, Instagram / brodsky.online

Видео: Instagram / katya_iowa