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Alena_Zinovieva
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На месте закрашенного портрета Бродского в Петербурге появились стихи

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Напомним, граффити закрасили коммунальщики.

Петербуржцы расписали стихами стену, на которой еще вчера был потрет Иосифа Бродского. В сети появилась фотография с места событий.

Рисунок с портретом Бродского появился на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. В 10 утра поэт был еще на месте. Работники ЖКХ дождались момента, когда рисунок останется без присмотра, и закрасили его. Прохожие пытались расчистить нанесенный раствор, однако ничего не получилось. Голую стену решили расписать стихами.

"Замазан классик будто высечен,

Как в 63-м прокурором.

Страной поэтов некий выскочка

Посмел назвать страну заборов", - гласят стихи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.)

Ранее мы писали, что в Петербурге начали восстанавливать граффити с Сергеем Бодровым.

Фото: ВКонтакте / Неизданное

Теги: граффити, иосиф бродский, коммунальщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура,

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