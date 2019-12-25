Бродского у дома Мурузи закрасили коммунальщики

Работники ЖКХ оставили вместо поэта на стене слой желтой краски.

Фреску с изображением поэта Иосифа Бродского, которому все утро так радовались петербуржцы, закрасили спустя 13 часов после "рождения". Грустную новость сообщили сотрудники Музея поэта.

Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы. сотрудники музея.

Музейщики отметили, что в 10 утра Бродский еще был на месте: видимо, коммунальщики улучили момент в течение полутора часов, когда поэт остался без присмотра, и оставили вместо него слой желтой краски. Прохожие, сказали в музее, пытаются расчистить нанесенный раствор.

Сами петербуржцы бурно отреагировали на работу коммунальщиков под постом музея в Instagram: комментарии мгновенно заполнились расстроенными словами.

Нет слов...

Нет, ну какое свинство!

вот это обшарпанное ничто, "конечно", лучше .... "воротишься на родину и что же"

Позорище! отреагировали петербуржцы

Видео: в Петербурге начали восстанавливать граффити с Сергеем Бодровым.

Фото: brodsky.online / Instagram

Видео: Piter.TV