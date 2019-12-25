Бродского у дома Мурузи закрасили коммунальщики

Фреску с изображением поэта Иосифа Бродского, которому все утро так радовались петербуржцы, закрасили спустя 13 часов после "рождения". Грустную новость сообщили сотрудники Музея поэта.
Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы.
сотрудники музея.
Музейщики отметили, что в 10 утра Бродский еще был на месте: видимо, коммунальщики улучили момент в течение полутора часов, когда поэт остался без присмотра, и оставили вместо него слой желтой краски. Прохожие, сказали в музее, пытаются расчистить нанесенный раствор.
Сами петербуржцы бурно отреагировали на работу коммунальщиков под постом музея в Instagram: комментарии мгновенно заполнились расстроенными словами.
Нет слов...
Нет, ну какое свинство!
вот это обшарпанное ничто, "конечно", лучше .... "воротишься на родину и что же"
Позорище!
отреагировали петербуржцы
Видео: в Петербурге начали восстанавливать граффити с Сергеем Бодровым.
Фото: brodsky.online / Instagram
Видео: Piter.TV
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