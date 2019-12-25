Петербургские коммунальщики потратили 52 тысячи кубометров воды на уборку улиц

Город залили водой.

Теплая погода в начале ноября позволила коммунальным службам Санкт-Петербурга продолжить круглосуточную влажную уборку улиц. За неделю дорожники израсходовали 52 тысячи кубометров воды, сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

С наступлением похолодания специалисты начали переходить на зимний режим содержания улиц. Основная задача сейчас — успеть перед холодами подготовить растения к зиме и убрать всё, что отцвело и потеряло декоративность. Листья собрали на общей площади порядка 700 гектаров, очистили почти 60 тысяч урн, добавили в Комитете по благоустройству.

На сегодняшний день уборку дорог в Петербурге обеспечивают 624 единицы спецтехники. Труднодоступные участки и пешеходные зоны приводят в порядок вручную.

Ранее в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта обновили дороги до туристических объектов.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга