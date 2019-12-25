В Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта обновили дороги до туристических объектов

Всемирный день туризма отмечается ежегодно в конце сентября.

В 2025 году в Санкт-Петербурге по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали ряд магистралей, ведущих к популярным местам у гостей Северной столицы. В Адмиралтейском районе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновили дорожное покрытие на Старо-Петергофском проспекте. Работы проводились на участке от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. Здесь заменили люки колодцев, уложили свыше 13 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части и нанесли новую разметку термопластиком. В зоне трамвайных путей дорожники провели укладку литого асфальта, который в процессе охлаждения самостоятельно набирает прочность.

Старо-Петергофский проспект — важная транспортная артерия, через которую проходит Старо-Калинкин мост. Проспект также пересекает Обводный канал, в створе которого расположен Ново-Калинкин мост. Оба моста — Старо-Калинкин и Ново-Калинкин — являются популярными туристическими объектами, привлекающими внимание своей архитектурой и историей. Ново-Калинкин мост включен в список объектов культурного наследия России регионального значения.

Рядом с проспектом расположена еще одна достопримечательность — особняк М. В. Зива. Зданию присущи черты "северного" модерна. Строительство особняка велось по проекту видного архитектора Бориса Гиршовича. В 1907 году участок был обнесен железной оградой. Ее ажурный изысканный узор состоит из классицистических мотивов гирлянд и венков, пальметок и волют.

В рамках нацпроекта обновили покрытие на Московском проспекте — одной из ключевых транспортных артерий Санкт-Петербурга. Дорожники отремонтировали двухкилометровый участок дороги от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. В ходе работ выполнено фрезерование старого покрытия и уложен новый асфальт. Также нанесена современная дорожная разметка и восстановлено нарушенное благоустройство.

Московский проспект — это одна из самых оживленных улиц, которая обеспечивает подъезды к памятным и туристическим местам. Проспект играет важную роль в транспортной инфраструктуре города, на нем расположены станции метро "Московская", "Парк Победы", "Электросила", "Фрунзенская" и "Московские ворота".

Московский проспект ведет к Московскому парку Победы. Величественный вход в парк, оформленный пропилеями, открывает вид на фонтан "Венок Славы", посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне и памяти защитников Ленинграда. От фонтана берет начало центральная аллея парка — аллея Героев.

Также дорога ведет к Московским триумфальным воротам — выдающемуся памятнику архитектуры и символу воинской славы России. Созданные по проекту Василия Стасова, ворота представляют собой величественный дорический портик-пропилеи и увековечивают победы русских войск в русско-персидской и русско-турецкой войнах.

Еще одним значимым объектом, обновленным в рамках нацпроекта, является проспект Стачек, где отремонтировали 2,3 км дорожного полотна на участках от Комсомольской площади до Ново-Автовского путепровода и от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова. В настоящее время дорожники уже завершили обновление проезжей части на объекте и приступили к локальному ремонту тротуаров.

Проспект Стачек ведет к парку Александрино — живописному уголку природы в Кировском районе, сохранившему черты английского пейзажного стиля и являющемуся излюбленным местом отдыха петербуржцев. Здесь расположена одна из сохранившихся старинных усадеб XVIII века, названная в честь ее последнего владельца — графа Александра Шереметева.

Здание напоминает уменьшенную копию Таврического дворца. Двухэтажный главный корпус увенчан куполом, украшен портиками с колоннами и балконом, симметричные двухэтажные боковые флигели соединены с главным корпусом застекленными галереями. Здание сохранилось до наших дней и известно как "Чернышева дача".

На проспекте Стачек также находится церковь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Предположительно, здание было возведено в период между 1756 и 1762 годами по проекту выдающегося архитектора Жана-Батиста Валлен-Деламота. Церковь является ярким образцом зодчества своего времени, привлекающим внимание как верующих, так и ценителей истории и архитектуры.

Ранее мы сообщили о том, что в Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.



Фото: КРТИ Петербурга