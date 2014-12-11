Специалисты заменят 1856 метров старых труб на проспекте Елизарова

В Невском районе Петербурга началась реконструкция теплосети от котельной на проспекте Елизарова. Специалистам АО "ТЭК СПб" предстоит заменить 1856 метров трубопроводов, которые прослужили почти 70 лет. Вместо старых коммуникаций проложат современные трубы из коррозионностойкой стали в пенополиуретановой изоляции, а также гибкие гофрированные трубопроводы. Сети дополнительно оснастят системой оперативного дистанционного контроля, которая будет предупреждать о намокании изоляции. Это позволит быстрее выявлять возможные дефекты.

Менять трубы будут как на улице, так и в подвалах. Сейчас теплоэнергетики монтируют 1818 метров временных трубопроводов, чтобы обеспечить потребителей теплом и горячей водой на время реконструкции. Временные сети готовы уже на 70 процентов. Параллельно ведется демонтаж старых труб. В зону реконструкции попадают 12 зданий, включая 10 жилых домов, где проживают пять тысяч петербуржцев. Завершить работы планируют в октябре 2026 года, чтобы успеть к началу отопительного сезона 2026-2027 годов.