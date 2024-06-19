"Водоканал" досрочно подключил учебно-спортивный центр на Вязовой улице к сетям водоснабжения

Работы завершили почти на два месяца раньше срока, движение транспорта восстановлено

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершили подключение учебно-спортивного центра на Вязовой улице, 4, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Работы выполнили досрочно — почти на два месяца раньше запланированного срока, сообщили в пресс-службе предприятия.

Для подключения объекта проложили около 50 метров водопроводных сетей диаметром 225 мм, более 30 метров диаметром 180 мм и 20 метров канализационных сетей диаметром 225 мм. Работы велись открытым способом, поэтому на участке временно ограничивали движение транспорта. Сейчас благоустройство восстановили, проезд открыт.

Изначально прокладку сетей планировали закончить к концу мая, но ради удобства жителей и оперативности ввода центра проект реализовали досрочно.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"