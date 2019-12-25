Россиян предупредили о штрафе за самовольные клумбы во дворе дома

Россияне могут получить штраф за самовольную посадку цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома, предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с "Москва 24".

Специалист напомнил, что придомовой участок является общей собственностью всех жильцов. Поэтому для любых посадок необходимо получить разрешение остальных владельцев через общее собрание. Инициативу должны поддержать как минимум 50 процентов собственников. В противном случае нарушителю придётся заплатить не менее пяти тысяч рублей. Точная сумма варьируется в зависимости от кадастровой стоимости земли и составляет от 1 до 1,5 процента от этой величины.

Бондарь отметил, что на практике за клумбу или куст штрафом наказывают редко. Чаще всего при наличии жалоб от соседей нарушителя просят просто убрать растения.

