Ветеринар Фоменко рассказал, какие цветы опасны для кошек

Наступление весны ассоциируется с подарочными букетами, которые появляются в наших домах накануне праздника 8 Марта. Но не все знают, что некоторые из этих прекрасных цветов могут стать источником опасности, особенно если в доме живет кошка. Какой угрозы избежать и как распознать симптомы интоксикации, разъяснил "Вечернему Санкт-Петербургу" ветеринар клиники "Ветико" Георгий Фоменко.

По мнению специалиста, список потенциально опасных растений намного обширнее, чем кажется большинству любителей флоры. Все привыкли считать опасными только лилии, азалии, диффенбахии, монстеры, плющи, хризантемы, тюльпаны, алое и фикусы. Между тем, перечень далеко не исчерпывающий, ведь существуют специальные инструкции, подробно расписывающие степень риска каждого цветка, предостерегает ветеринар.

Признаки интоксикации проявляются индивидуально и могут проявляться постепенно. Владельцы кошек чаще всего сталкиваются с симптомами, такими как чрезмерное слюноотделение, рвота, диарея, слабость, пошатывание при ходьбе. Реакция животного на ядовитые вещества иногда сопровождается раздражением слизистой рта, тремором конечностей, мышечными спазмами, кожными высыпаниями, затруднённым дыханием и кашлем. В случае подозрения на употребление кошкой ядовитой зелени, Георгию настоятельно рекомендует обращаться к ветеринару как можно скорее, не дожидаясь очевидных симптомов.

Отдельного внимания заслуживает лилия, которую доктор характеризует как чрезвычайно опасную для кошачьего организма. Даже мимолетный контакт с листьями, пыльцой или водой из вазочки может оказаться роковым.

Цветы, безусловно, красивы, но они скрывают серьезную опасность. Если кошка попробовала лист лилии, вдохнула пыльцу или выпила воду из вазы, велика вероятность гибели животного из-за острой почечной недостаточности, предупреждает ветеринар.

Особенно тревожно, что симптомы поражения почек могут появиться не сразу. Кошка способна съесть цветок, а ухудшение самочувствия наступит только через несколько дней. Именно эта особенность замедленного проявления признаков порой мешает владельцам вовремя принять меры и обратиться за помощью к врачу.

Таким образом, любые взаимодействия питомца с лилией должны рассматриваться как повод для немедленного посещения ветеринарной клиники. Специалист напоминает, что в подобной ситуации промедление недопустимо: серьезные осложнения могут проявить себя лишь спустя несколько дней, и лечение может оказаться неэффективным.

Еще больший риск представляет комбинация природного яда и дополнительной химической обработки цветов перед продажей. Часто садоводы используют агрессивные химические вещества для продления срока хранения бутонов, что дополнительно увеличивает потенциальную опасность.

Любопытство и исследовательская природа кошек вызывают их повышенный интерес к домашним растениям. Обычно животное стремится проверить новую вещь, принесенную хозяином домой, из-за запаха, желания поиграть или попробовать травинку. Впрочем, не всегда виновато простое любопытство. Иногда причинами становятся стрессовая ситуация, недостаток пищевых волокон или попытки избавиться от скопления шерсти в желудке.

Опыт показывает, что проблемы с желудочно-кишечным трактом возникают довольно редко и легко решаются правильным питанием и приемом специализированных паст. Главное помнить, что кошки изначально плотоядные существа, чья физиология плохо приспособлена к перевариванию растительности.

Практика показывает, что основную массу пациентов ветеринарной клиники составляют животные с признаками почечной недостаточности. Подобные диагнозы относятся к числу особо серьезных заболеваний, которые тяжело лечить и сопряжены с высоким риском неблагоприятного исхода.

Лечебный процесс обычно длится долго, включает постоянный мониторинг общего состояния и анализов крови пациента, и зачастую растягивается на пять-семь дней, а в осложненных ситуациях и дольше. К сожалению, волшебной таблетки, моментально устраняющей проблему, не существует. Заболевания почек крайне непросто вылечить, и летальность остается весьма высокой, делится мнением ветеринар.

Доктор обращает особое внимание на поведение хозяев, отмечая, что не все прислушиваются к рекомендациям врача и адекватно оценивают тяжесть болезни. Нередко владельцы ждут проявлений ярко выраженных симптомов, теряя драгоценное время и снижая шансы питомца на выживание.

Фото: Freepik (timolina)