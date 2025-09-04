"Водоканал" получит 192 млн рублей на ремонт туалетов и фонтанов в Петербурге

Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий на капитальный ремонт объектов благоустройства.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" субсидий на капитальный ремонт общественных туалетов, фонтанов и фонтанных комплексов в 2026 году. Из городского бюджета на эти цели направлено 191,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Средства предназначены для возмещения затрат предприятия на проведение капитального ремонта объектов. Субсидии также пойдут на мероприятия по сохранению фонтанов, являющихся объектами культурного наследия или включённых в предмет охраны объекта культурного наследия.

Выделение финансирования направлено на поддержание надлежащего технического состояния и внешнего вида фонтанов и фонтанных комплексов, а также на проведение капитального ремонта общественных туалетов в различных районах города. Власти рассчитывают, что это повысит уровень благоустройства городской территории и укрепит туристическую привлекательность Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что молодые сотрудники "Водоканала" помогли в обустройстве центра для нерп в Репино.

