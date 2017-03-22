Беглов напомнил о музе блокадного Ленинграда в день рождения Ольги Берггольц

Её голос стал символом непокорённого города.

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в день 116-летия со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц. Поэтесса, родившаяся в нашем городе, стала легендой и символом несломленного блокадой Ленинграда.

Бессмертные блокадные строки Ольги Берггольц, её голос в эфире Ленинградского радио давали силы защитникам и жителям осаждённого города. Слова, высеченные на стене Пискарёвского кладбища — "Никто не забыт и ничто не забыто", — стали болью в сердце и памятью для всех поколений.

В Петербурге установлены памятники и мемориальные доски поэтессе. Сегодня на месте её упокоения на Литераторских мостках Волковского кладбища будут возложены цветы от жителей и Правительства Санкт-Петербурга. Губернатор подчеркнул, что город вечно будет хранить память о музе блокадного Ленинграда.

