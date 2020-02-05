Дача Ахматовой в Комарово вернулась к писателям

Сейчас дачей пользуются два литературных объединения — Союз писателей Санкт-Петербурга и Ленинградское отделение Союза писателей РФ.

Ровно 135 лет назад родилась Анна Ахматова. Эту знаменательную дату отметили и на её даче в Комарово. "Петербургский дневник" побеседовал с нынешними обитателями знаменитой ахматовской "будки".

Дачи в Комарово издавна облюбовали многие известные литераторы. Здесь творили Евгений Шварц, Ольга Берггольц, Борис Стругацкий. А Иосиф Бродский часто гостил у Анны Андреевны.

Как рассказала член Союза писателей Санкт-Петербурга Галина Илюхина, все изменилось в 1990-е годы. Когда распался Советский Союз, известный Литфонд СССР тоже претерпел изменения. Из-за пробелов в законодательстве и низкой юридической грамотности писателей имущество Литфонда оказалось в руках организации, объявившей себя его правопреемником. Сокровища писательского сообщества — дома творчества, детские сады, поликлиники, дачи — распродавались направо и налево. Недвижимость ленинградского отделения не стала исключением: пошивочное ателье, Дом творчества, Книжная лавка писателей, дачи в Комарово и посёлке Карташевская, здание самого Литфонда на углу Невского и Литейного — всё было использовано в коммерческих целях. При этом в содержание этого хозяйства почти не вкладывалось средств — всё ветшало и приходило в упадок, везде царила разруха.

Ситуация начала меняться в 2014 году, когда по поручению президента оставшееся имущество бывшего Литфонда СССР стали постепенно возвращать из незаконного владения и передавать государству. Дачи в Комарово каким-то чудом удалось сохранить — их даже не успели продать (возможно, благодаря духу самой Анны Андреевны!). Выяснилось, что они принадлежат Российской Федерации, и началась работа по передаче домиков писателям.

Сейчас дачей пользуются два литературных объединения — Союз писателей Санкт-Петербурга и Ленинградское отделение Союза писателей РФ.

Ранее мы сообщили о том, что память Анны Ахматовой почтили в Комарово.

Фото: Елена Яковлева, Дарья Иванова