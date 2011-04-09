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Память Анны Ахматовой почтили в Комарово
Сегодня, 8:32
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Память Анны Ахматовой почтили в Комарово

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Борис Пиотровский возложил венок от имени членов правительства.

В воскресенье, 23 июня, исполняется 135 лет со дня рождения знаменитой поэтессы Анны Ахматовой. Память о ней почтил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Чиновник посетил поселок Комарово, который является родным и любимым местом для Анны Андреевны, и возложил венок от имени членов правительства.

Пиотровский отметил, что стихи Ахматовой всегда служили для него источником вдохновения и мудрости.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отметят 135-летие со дня рождения Ахматовой.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: анна ахматова, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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