Память Анны Ахматовой почтили в Комарово

Борис Пиотровский возложил венок от имени членов правительства.

В воскресенье, 23 июня, исполняется 135 лет со дня рождения знаменитой поэтессы Анны Ахматовой. Память о ней почтил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Чиновник посетил поселок Комарово, который является родным и любимым местом для Анны Андреевны, и возложил венок от имени членов правительства.

Пиотровский отметил, что стихи Ахматовой всегда служили для него источником вдохновения и мудрости.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отметят 135-летие со дня рождения Ахматовой.

Фото: Telegram / Пиотровский Online