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В Петербурге отметят 135-летие со дня рождения Ахматовой
Сегодня, 16:38
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В Петербурге отметят 135-летие со дня рождения Ахматовой

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В честь памятной даты изображение поэтессы появится на разведенном Дворцовом мосту.

В Петербурге отметят 135-летие со дня рождения Анны Ахматовой. Праздник состоится 23 июня. Об этом в своем tg-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. 

В честь памятной даты изображение поэтессы появится на разведенном Дворцовом мосту. Портрет Ахматовой покажут в ночь на 23 июня во время звукового шоу "Поющие мосты".

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет ХХII Международный карильонный фестиваль "Музыка над городом".

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: анна ахматова, поющие мосты, шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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