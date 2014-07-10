В Петербурге отметят 135-летие со дня рождения Ахматовой

В честь памятной даты изображение поэтессы появится на разведенном Дворцовом мосту.

В Петербурге отметят 135-летие со дня рождения Анны Ахматовой. Праздник состоится 23 июня. Об этом в своем tg-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

В честь памятной даты изображение поэтессы появится на разведенном Дворцовом мосту. Портрет Ахматовой покажут в ночь на 23 июня во время звукового шоу "Поющие мосты".

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет ХХII Международный карильонный фестиваль "Музыка над городом".

Фото: Telegram / Пиотровский Online