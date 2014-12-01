Фестиваль откроется 23 июня, а завершится 9 июля.

В Петербурге пройдет ХХII Международный карильонный фестиваль "Музыка над городом". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Фестиваль откроется 23 июня, а завершится 9 июля. Он пройдет в Петропавловской крепости. В нем примут участие музыканты из России, Белоруссии, Бельгии. Артисты представят музыкальные программы на карильоне Петропавловского собора. Почетным гостем фестиваля станет бельгийский выдающийся карильонист Йозеф Хаазен.

Зрители услышат композиции, написанные специально для карильона, фольклорную и классическую музыку. В комитете отметили, что карильон Петропавловского собора состоит из 51 колокола и обладает диапазоном более четырех октав, что позволяет исполнять любые музыкальные произведения.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга