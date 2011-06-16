В Петербурге стартовал проект "Театральный музей — детям"

Артисты подготовили для зрителей с ОВЗ 16 спектаклей.

В Петербурге сегодня, 19 июня, стартовал проект "Театральный музей — детям". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Артисты подготовили для зрителей 16 спектаклей. Их покажут детям с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль завершится 9 ноября. Ребятам покажут спектакли "Петр I", "Екатерина Великая", "Александр Невский", "Сказки Пушкина".

Представления пройдут в музейных пространствах, организованных не только как зрительный зал, но и как место для игры и творчества, где ребенок может стать полноправным участником действия. Пресс-служба комитета по культуре

Чтобы попасть на спектакль, нужно поучаствовать в творческом конкурсе. Детям предлагают поразмышлять на тему музейной экспозиции и жизни кукольных героев в стенах музея. Рисунки станут билетом на спектакль. Дети побывают на интерактивной экскурсии и получат памятные подарки.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет фестиваль "Мир классического романса".

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга