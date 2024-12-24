Концерт "Зверей" и панк-сказка "Король и Шут": на что ходили петербуржцы в начале 2025 года

И какой регион России больше всего любит ходить на музыкальные представления

Сервис Яндекс Афиша подвел итоги первого квартала 2025-го года. Из данных статистики становится ясно, что в России не утихает спрос на концерты и различные шоу, – следует из сообщения пресс-службы сервиса.

Так, стало известно, что в Петербурге самыми популярными событиями стали концерт группы "Звери", панк-сказка "Король и Шут", а также шоу "Золотой граммофон".

В целом же, в первом квартале 2025-го года Яндекс Афиша продала 8 млн билетов. Чаще всего пользователи покупали билеты через сайт, мобильное приложение и другие сервисы. Количество билетов, проданных партнерами, выросло на 32%.

Половина всех продаж Яндекс Афиши приходится на концерты. В начале текущего года они составили 48,5% от общего числа продаж. После них идут театры (23,4%), потом – стендапы, спортивные события, елки, показы фильмов, катки и прочие мероприятия.

Больше всего интереса к концертам проявляют жители Калининграда (63% от всех продаж в городе), Омска, Краснодара и Самары (по 62%). В Перми жители чаще, чем в среднем по России, выбирают театральные постановки (33%). Яндекс Афиша

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Фото: Яндекс Афиша