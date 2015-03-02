Жителей Ленобласти приглашают в автопутешествие по Дороге Жизни

Любой желающий сможет присоединиться к проекту на собственном авто с мая по июнь 2025 года.

В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году стартует уникальный семейный автомобильный квест-проект "Дорогой Жизни. Путешествие сквозь время". Мероприятие посвящено исследованию исторических мест Ленинградской области, имеющих отношение к военным событиям.

Любой желающий сможет присоединиться к проекту на собственном авто с мая по июнь 2025 года. Организаторами проекта выступили Автономная некоммерческая организация "Центр развития и популяризации туризма и культуры "Новые проекты", поддержанная грантом губернатора Ленинградской области и музейно-мемориальным комплексом "Дорога Жизни". Маршрут составлен так, чтобы участники постепенно погружались в героику истории Дороги Жизни и Великой Отечественной войны, путешествуя по знаковым местам региона. Участие доступно взрослым и детям от шести лет.

Те, кому удастся справиться со всеми заданиями, станут обладателями памятных призов и подарков. Всю необходимую информацию и форму регистрации можно будет найти в официальной группе проекта.

Дополнительно организаторы подготовили серию из десяти анимационных видеороликов, выполненных в стиле песочной графики. Каждый ролик поведает реальную историю, связанную с мемориалами и судьбами людей, чья жизнь была тесно переплетена с Дорогой Жизни.

Ранее мы сообщили о том, что новые экомаршруты собираются открыть в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти