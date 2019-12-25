Новые экомаршруты собираются открыть в Ленобласти

Территория региона включает 29 особо охраняемых природных зон, называемых заказниками, 20 памятников природы и два государственных природных парка.

Сегодня пресс-служба администрации Ленинградской области информировала о поручении губернатора Александра Дрозденко обеспечить регулярное бюджетное финансирование содержания туристической инфраструктуры, в частности экологических маршрутов, а также внедрить комплексный подход к обслуживанию этих объектов.

Как поясняется, территория региона включает 29 особо охраняемых природных зон, называемых заказниками, 20 памятников природы и два государственных природных парка. Дополнительно реализуются инициативы по благоустройству эко-троп, начиная с проекта "Тропа 47", запущенного в 2018 году. Этот проект охватывает сеть из 51 маршрута протяженностью более 430 км, позволяющих знакомиться с уникальной природой Ленинградской области.

Планируется, что в текущем году появятся новые маршруты, такие как трасса в заказнике "Гостилицкий", пешеходные тропы на территориях памятников природы "Озеро Ястребиное", "Саблинский", а также велосипедный маршрут в памятнике природы "Колтушские высоты".

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко показал журавлиные смотрины под Волосово.

Фото: Правительство Ленобласти