Александр Дрозденко показал журавлиные смотрины под Волосово

Помимо журавлей, в окрестностях были замечены многочисленные стаи перелётных гусей, остановившихся на отдых в регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал уникальные кадры брачных танцев журавлей, снятые вблизи Волосово. Птицы устроили настоящее шоу, демонстрируя друг другу красоту полёта и грациозность движений.

Выбирая спутника жизни, журавли формируют устойчивые семейные связи, которые сохраняются на всю жизнь. Именно поэтому самцы стремятся показать себя наилучшим образом: высота прыжков и ширина разворота крыльев играют решающую роль в выборе партнёра. Губернатор отметил важность такого ритуала, опубликовав запись в своём Telegram-канале утром 21 апреля.

Помимо журавлей, в окрестностях были замечены многочисленные стаи перелётных гусей, остановившихся на отдых в регионе. Здесь собралась целая группа численностью около пяти тысяч особей, мигрирующих с юга после окончания зимы. Подобно своим длиннокрылым собратьям, гуси тоже предпочитают образовывать постоянные пары.

Завершил публикацию губернатор поздравлением жителей региона с Пасхальной неделей, пожелав им доброго здоровья и удачи.

Ранее мы сообщили о том, что на бывшем заводе Ford в Ленобласти начали производить мебельный пластик.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко