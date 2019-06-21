На бывшем заводе Ford в Ленобласти начали производить мебельный пластик

Ожидается, что новый производственный объект обеспечит выпуск более двух миллионов квадратных метров декоративного бумажно-слоистого пластика ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин посредством видеоконференцсвязи открыл новое производство высококлассного декоративного бумажно-слоистого пластика для изготовления мебели во Всеволожске. Губернатор региона Александр Дрозденко выразил благодарность главе государства за содействие реализации крупных проектов по замещению импорта на территории области, пишет spb.aif.ru.

Дрозденко подчеркнул важность запуска завода компании "Слотекс": на месте бывшего предприятия Ford заработал производитель высококачественных материалов для мебельной промышленности. Продукция обладает повышенной устойчивостью к высоким температурам и механическим повреждениям, поскольку проходит специальную обработку термореактивными смолами и подвергается воздействию современного пресса высокого давления. Ранее такие материалы поставлялись исключительно из-за границы, теперь же аналогичная продукция будет производиться непосредственно в регионе, создавая дополнительно порядка 180 хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Ожидается, что новый производственный объект обеспечит выпуск более двух миллионов квадратных метров декоративного бумажно-слоистого пластика ежегодно. Эти изделия найдут применение в широком спектре отраслей, начиная от изготовления кухонных гарнитуров и заканчивая отделкой медицинских учреждений и железнодорожного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что "Музеобус" начнет курсировать в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко