"Музеобус" начнет курсировать в Ленобласти

Внутри автобуса расположена выставка "Дорога жизни – Дорога труда", посвящённая блокаде Ленинграда и значению автомобильного транспорта в те времена.

В Ленинградской области скоро начнёт функционировать передвижной музей под названием "Музеобус", посвящённый победе в Великой Отечественной войне. Эта инициатива осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов и областного комитета по транспорту.

Внутри автобуса расположена выставка "Дорога жизни – Дорога труда", посвящённая блокаде Ленинграда и значению автомобильного транспорта в те времена. Посетители смогут узнать историю блокады, ознакомиться с элементами военной техники и даже испытать интерактивную симуляцию вождения знаменитого грузовика-полуторки, сыгравшего важную роль в доставке продовольствия и эвакуации жителей осаждённого города.

Выставки будут проводиться вблизи исторических военных объектов, на реконструкциях событий тех времён и в крупных населённых пунктах региона. Презентация "Музеобуса" состоялась в Экспофоруме, а первые экскурсии запланированы на май.

Ранее мы сообщили о том, что поддержка аграриев в Ленобласти будет индексироваться на 10% в год. Такое заявление сделал губернатор Александр Дрозденко в ходе своего ежегодного отчёта перед Законодательным собранием. Глава региона также поручил областному комитету по сельскому хозяйству расширить грантовые программы для поддержки сельскохозяйственных производителей.

Фото: Правительство Ленобласти