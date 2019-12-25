Поддержка аграриев в Ленобласти будет индексироваться на 10% в год

Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область производит более 40% всей продукции питания Северо-Запада, несмотря на сложные климатические условия, характерные для рискованного земледелия.

Ленинградская область намерена усилить свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. В ближайшие пять лет поддержка региональных аграриев планируется увеличиваться ежегодно как минимум на 10%.

Такое заявление сделал губернатор Александр Дрозденко в ходе своего ежегодного отчёта перед Законодательным собранием. Глава региона также поручил областному комитету по сельскому хозяйству расширить грантовые программы для поддержки сельскохозяйственных производителей. Ленинградская область полностью обеспечивает продовольствием собственный регион и делает значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Санкт-Петербурга и всего Северо-Западного региона.

Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область производит более 40% всей продукции питания Северо-Запада, несмотря на сложные климатические условия, характерные для рискованного земледелия.

Необходимо наращивать объемы сельскохозяйственного производства, особенно учитывая серьезные задачи, поставленные перед регионом Президентом. Мы продолжим привлекать инвестиции в агропромышленный сектор. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Стоит отметить, что в этом году в Лужском районе запланировано открытие одной из крупнейших в Европе молочных ферм, рассчитанной на содержание 8000 коров.

Фото: Правительство Ленобласти