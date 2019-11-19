В ГД предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета

Депутаты рассказали об обязательстве организаторов мероприятий доносить информацию до граждан о затратах из бюджета.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили российскому правительству обязать органы власти раскрывать информацию о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, оплачиваемых за счет государственного бюджета. Текст соответствующего обращения парламентарии из нижней палаты направили в адрес руководителя министерства по финансам Антона Силуанова. Документ пресс-служба политических деятелей также распространила по СМИ. Законодатели пояснили, что в 2024 году ряд субъектов страны после критики чрезмерных затрат отменили дорогостоящие концерты, в том числе выступление Shaman в Ставрополье. Тогда местный губернатор области Владимир Владимиров провел опрос. Большинство граждан решили, что сейчас не время для организации больших праздников. В том же году Владислав Даванков вносил на рассмотрение законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из бюджета.

Представляется целесообразным установить единый стандарт раскрытия информации о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, закупаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субсидий государственным и муниципальным учреждениям либо иных публичных источников финансирования. текст обращения депутатов ГД РФ

Парламентарии предлагают обязать госорганы, местные администрации и бюджетные учреждения, которые проводят такие концерты, публиковать на своих сайтах понятную карточку расходов на выступление каждого артиста. В заявке важно указывать название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денежных средств, имя артиста или творческого коллектива, общую стоимость контракта, гонорар исполнителя (если он прописан отдельно), а также ссылку на закупку в ЕИС.

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Фото: Piter.tv