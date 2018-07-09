В Петербурге пройдет фестиваль "Мир классического романса"

В Петербурге пройдет Первый Международный фестиваль "Мир классического романса". Открытие состоится 27 июня. Завершится музыкальный салон 5 июля. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Online".
Планируется 11 концертов и три открытых мастер-класса. Они пройдут на лучших площадках города и соберут вокалистов из России, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана и Китая. На сцене выступят солисты Мариинского, Михайловского и Большого театров, лауреаты престижных международных конкурсов.
Фестиваль объединяет несколько тем: юбилеи великих русских классиков, перекрестный год культуры России и Китая, интеграцию Донбасса и новых территорий в культурное пространство России, а также Год семьи.
Пресс-служба
В Союзе художников объявили об открытии трех выставок.
Видео: Telegram / Пиотровский Online
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