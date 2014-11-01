В Союзе художников объявили об открытии трех выставок

Так, 18 июня в Малом зале состоится открытие выставки "Белая ночь", где будут представлены пейзажи, а также пройдет арт-фестиваль "Гардарика".

Лето в Петербурге обещает быть насыщенным культурными событиями. Так, 18 июня в Малом зале Санкт-Петербургского союза художников состоится открытие выставки "Белая ночь", где будут представлены пейзажи, а также пройдет арт-фестиваль "Гардарика". В рамках выставки "Белая ночь" посетители смогут увидеть работы Николая Баранова, Елены Базановой, Петра Кривенко, Геннадия Бернадского, Елены Беловой, Елизаветы Соколовой, Льва Дутова и других художников. Выставка будет открыта до 7 июля, пишет "Петербургский дневник".

Арт-фестиваль "Гардарика" представит произведения российских мастеров XX века и современности. Особенностью фестиваля является то, что он не следует стандартам современного арт-рынка, а представляет работы в многообразии школ, жанров и направлений. Фестиваль будет работать до 30 июня.

Еще одним значимым событием июня станет открытие мультимедийной выставки "Лабиринты Федры", которая будет доступна с 19 июня по 7 июля. Эта выставка посвящена 100-летнему юбилею народного артиста РСФСР Николая Сергеевича Мартона. В создании видеоинсталляции принимали участие актеры Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, Александринского театра и театра "Буфф".

Ранее мы сообщили о том, что в Союзе художников выбрали скульптуру для памятника Николаю Рериху в Изваре.

Фото: пресс-служба СПбСХ