В Союзе художников выбрали скульптуру для памятника Николаю Рериху в Изваре

Жюри остановило свой выбор на образе молодого Николая Константиновича.

Союз художников выбрал скульптуру для памятника Николаю Рериху, который будет установлен в деревне Извара Волосовского района. Победитель был определен жюри творческого конкурса на лучшую скульптуру. Об этом сообщается в Telegram-канале строительного блока администрации Ленинградской области.

Жюри остановило свой выбор на образе молодого Николая Константиновича. Как подчеркнул главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченкоменно в этом возрасте он жил в Изваре и работал как художник, а не философ или декоратор.

Итоги первого творческого конкурса областного Союза художников были подведены в выставочном зале комбината "Скульптура" в Петербурге. В состав комиссии вошли представители администрации Ленинградской области, некоммерческих фондов, областного союза художников, художники и скульпторы Ленинградской области и Петербурга.

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ