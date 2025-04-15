Гид по ВК Фест в Санкт-Петербурге

На четырёх музыкальных сценах выступят более 60 артистов и диджеев, включая секретного гостя.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 4 и 5 июля состоится VK Fest (ВК Фест) – крупнейший городской open-air в России. На фестивале выступят популярные артисты, молодые исполнители и звёзды электронной сцены. Рассказываем о главных мероприятиях в эти дни.

На четырёх музыкальных сценах выступят более 60 артистов и диджеев, включая секретного гостя.

– На Синей сцене свои хиты исполнят Markul, Татьяна Куртукова, Лолита, Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape, Ева Власова, XOLIDAYBOY, Клава Кока, Артур Пирожков, Ольга Бузова, Мари Краймбрери, t.A.T.u., FEDUK, МОТ, MONA и Дора.

– На Белую сцену выйдут OG Buda, "Сироткин", Boulevard Depo, AK-47 & TGK, Zventa Sventana и другие артисты.

– Среди выступающих на Фиолетовой сцене — Tesla Boy, UBEL, Cheese People, Асия.

– Электронную музыку на сцене Радио Рекорд сыграют SWANKY TUNES, DJ MEG, LADY WAKS и другие диджеи.

Автограф-сессии проведут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov, Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, ЯН ТОПЛЕС, KARA KROSS, Утопия Шоу и ещё десятки инфлюенсеров.

В зоне водных активностей и пляжного спорта гости смогут попробовать яхтинг, покататься на сёрфе и сапах, поучаствовать в регате на радиоуправляемых моделях. Откроются площадки для пляжного волейбола, тенниса и футбола.

В технологических и творческих пространствах можно будет получить AI-предсказание будущего, поучаствовать в чемпионате по пайке металла, почувствовать себя оператором лунохода или атомной станции и проверить готовность к полёту в космос.

Зона косплея со сценой от VK Asian Dragon Fest объединит дефиле, выступления танцевальных команд и стенды по мотивам One Piece, Fallout, Genshin Impact, The Elder Scrolls и книг о Гарри Поттере.

Для детей подготовили расширенное пространство: с цирковым шатром, шоу мыльных пузырей, пенной дискотекой, встречей с русалкой, кинетической песочницей, батутами и детективным расследованием с героями Зверополиса.

Вся программа развлечений и тематических зон VK Fest в Санкт-Петербурге доступна в полной версии гида по ссылке.

Программа: пресс-служба ВКонтакте

Главное фото: ВКонтакте / VK Fest