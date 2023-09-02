В Госдуме осудили выплату артистам бешеных гонораров

Депутат предложила артистам в честь 9 Мая выступать безвозмездно.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина осудила выплату артистам бешеных гонораров. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

Парламентарий подвергла критике артистов, которые требуют миллионы рублей за выступление на концертах ко Дню Победы. Она назвала такую ситуацию недопустимой. Останина также раскритиковала чиновников, которые соглашаются тратить на концерты огромные суммы из бюджета. Депутат предложила артистам в честь 9 Мая выступать безвозмездно и уделить больше внимания ветеранам.

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