Эксперт рассказал, почему россияне стали реже покупать квартиры и куда вкладывают деньги

Наталья Перескокова прокомментировала слова Виталия Мутко о "жилищном кризисе".

На территории российской столицы каждый квадратный метр в премиальном сегменте стоит уже 796 тысяч рублей, поэтому цена за недешевую трехкомнатную квартиру в Москве достигает 80 миллионов рублей и выше. Одновременно с этим аналитический центр "Дом.рф" предрекает через пару лет дефицит жилья — уже не для элит, а для семей со средним достатком. В интервью для журналистов телеканала "360.ru" эксперт по недвижимости Наталья Перескокова объяснила, какими способами граждане пытаются получить для себя новую квартиру и действительно ли в стране назревает жилищный кризис. Говоря о дефиците жилой площади, гостья программы отметила, что, несмотря на мнение главы "Дома.РФ", нет никаких причин для беспокойства.

Если говорить об этой ситуации, на наш взгляд, на взгляд экспертов по недвижимости, опасаться нечего. Огромная вероятность, что такая ситуация не случится. Наталья Перескокова, эксперт по недвижимости

Эксперт уточнила, что прогнозы банковских аналитиков часто расходятся с мнениями тех людей, которые напрямую занимаются работой с клиентами и продают им жилье. Наталя Перескокова добавила, что вопреки мнению Виталия Мутко, граждане не копят деньги на жилье, а зарабатывают на вкладах и получают за них высокие проценты. Однако все же есть те, кто откладывает средства на покупку и "ждут лучших времен". При этом специалист признала факт того, что падение уровня продаж на рынке недвижимости в России заметно. По сравнению с прошлым годом на указанный период продажа квартир в новостройках сократилась примерно на 22-23 процентов. Наталья Перескокова указала, что на текущий момент ситуация не вызывает опасений.

Напомним, что на прошлой неделе российский президент Владимир Путин принимал в Кремле с рабочим визитом генерального директора "Дом.рф" Виталия Мутко. Разговор главы государства и бизнесмена шел о льготной ипотеке, о развитии городов, а также о падении спроса на покупку жилья из-за того, что население стремится копить денежные средства и регулярно откладывает их приобретение жилья.

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Фото и видео: 360.ru