Депутат Нилов рассказал об идее Госдумы запретить деятельность коллекторов

В Госдуме объяснили необходимость принятия законодательной инициативы.

Депутаты от ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторов на территории России. Председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил такую необходимость. В беседе с журналистами телеканала "360.ru" политик рассказал о причинах необходимости такого нововведения в стране. Эксперт указал, что обсуждаемый документ предполагает запрет на передачу персональных данных или продажу долга граждан третьим лицам.

Коллекторская деятельность должна быть запрещена. Много жалоб, общество закредитовано, агентства, частные.... ведут себя безобразно... Все это издевательство, психологическое давление, терроризирование необходимо запретить. Ярослав Нилов, депутат Госдумы

Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что указанной поправкой законодательные власти наделят правом россиян, которые берут кредиты, информировать финансовую организацию в течение пяти дней письменно о том, что они запрещают передавать персональные сведения о себе третьим лицам, например для обзвона, обхода, для напоминаний о том, что клиентам необходимо вовремя вернуть или погасить задолженность.

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Фото и видео: 360.ru