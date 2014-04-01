В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста до 70 лет

По словам депутата, подобные вопросы не обсуждаются в комитете.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов исключил повышение пенсионного возраста до 70 лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста нет. Нилов призвал не разгонять панику на фоне заявлений о возможном повышении возраста молодежи до 40 лет. В Госдуме отметили, что подобные вопросы не обсуждаются в комитете.

Ранее эксперт объяснила, почему подорожает жилье на вторичном рынке.

Фото: Piter.tv