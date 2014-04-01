  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт объяснила, почему подорожает жилье на вторичном рынке
Сегодня, 8:08
138
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт объяснила, почему подорожает жилье на вторичном рынке

0 0

По ее словам, это обычная тенденция рынка, когда повышается спрос.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова объяснила, почему подорожает жилье на вторичном рынке. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, ипотека 6% на вторичное жилье приведет к повышению роста цен. Перескокова подчеркнула, что это обычная тенденция рынка, когда повышается спрос. Она отметила, что цены поднимутся на жилье вне зависимости от ипотеки. Также Перескокова заявила, что на это может влиять возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Ранее политолог рассказал, решится ли Трамп на новые санкции против России.

Фото: Piter.tv

Теги: жилье, ипотека, мнение эксперта, рост цен
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии