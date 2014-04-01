Политолог рассказал, решится ли Трамп на новые санкции против России

Политолог Павел Фельдман рассказал, решится ли президент США Дональд Трамп на новые санкции против России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".
По мнению эксперта, Трамп испытывает глубокое разочарование из-за того, что не смог прекратить конфликт на Украине за 100 дней с момента своей инаугурации. Фельдман отметил, что американский лидер решительно подошел к решению украинского кризиса, но переоценил силы. Он также заявил, что своими высказываниями о санкциях в отношении Москвы Трамп хочет оправдаться перед теми, кто обвиняет его в тесном сотрудничестве с Россией.
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Фото: pxhere.com
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