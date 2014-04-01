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Политолог рассказал, решится ли Трамп на новые санкции против России
Сегодня, 15:13
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Политолог рассказал, решится ли Трамп на новые санкции против России

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По мнению эксперта, Трамп испытывает разочарование из-за того, что не смог прекратить конфликт на Украине за 100 дней.

Политолог Павел Фельдман рассказал, решится ли президент США Дональд Трамп на новые санкции против России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, Трамп испытывает глубокое разочарование из-за того, что не смог прекратить конфликт на Украине за 100 дней с момента своей инаугурации. Фельдман отметил, что американский лидер решительно подошел к решению украинского кризиса, но переоценил силы. Он также заявил, что своими высказываниями о санкциях в отношении Москвы Трамп хочет оправдаться перед теми, кто обвиняет его в тесном сотрудничестве с Россией.

Ранее мы сообщали, что в одной из школ Югры обрушился потолок во время урока.

Фото: pxhere.com

Теги: дональд трамп, мнение эксперта, президент сша, россия, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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