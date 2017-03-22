В машине под Петербургом нашли три пакета с синтетикой на почти 200 граммов

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Всеволожскому району 14 мая в лесном массиве на задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Она находилась возле автомобиля "Джили МК-Cross".

В ходе осмотра транспортного средства на переднем пассажирском сиденье полицейские обнаружили и изъяли три полимерных пакета. Согласно заключению экспертизы, в них находился амфетамин общей массой 197,8 грамма. Задержанная — 43-летняя женщина — доставлена в отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

