Эксперт назвал народные методы борьбы с муравьями временными

Директор экосервиса "Сохрани Лес" Александр Чикин объяснил, почему уксус и эфирные масла не решают проблему.

Александр Чикин, занимающий пост директора по устойчивому развитию и цифровизации в экосервисе "Сохрани Лес", в интервью "Газете.Ru" перечислил методы, которые позволяют надолго забыть о присутствии муравьев в доме. Специалист предупредил, что такие народные рецепты, как уксус или эфирные масла, дают лишь временный эффект.

По словам эксперта, перечисленные способы не ликвидируют первопричину. Даже после обработки уксусом насекомые могут просто проложить новый маршрут и продолжат жить по соседству. Чикин настаивает на комплексном подходе, который начинается с устранения причин появления вредителей и регулярной тщательной уборки.

Эксперт дал следующие рекомендации: продовольствие необходимо держать в закрывающихся контейнерах, вовремя выбрасывать мусор и не оставлять на столах и столешницах даже мелких остатков сладкой или жирной пищи. Владельцам дач Чикин посоветовал следить за состоянием грунта, избегать скопления органических отходов и контролировать уровень влажности.

Самым надежным средством борьбы специалист назвал медленно действующие приманки. Рабочие особи приносят отраву в муравейник, где в итоге погибает вся колония вместе с маткой. Чикин отметил, что такой метод работает лучше аэрозолей, дающих быстрый, но непродолжительный результат. В качестве дополнительной меры он предложил барьерную обработку плинтусов и входных зон специальными составами.

