Стало известно, как муравьи строят свои дома

Предполагается, что это поможет более эффективно строить метро.

Ученые из Калифорнийского технологического института, Государственного университета Канзаса (США) и Политехнического института Гренобля (Франция) понаблюдали за колонией муравьев для того, чтобы понять, как они строят свои города. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Предполагается, что данное исследование поможет человеку более эффективно добывать полезные ископаемые, а также рыть туннели метро. Исследователи наблюдали за колонией муравьев в течение года. Оказалось, что рыли туннели, используя стенки контейнера, чтобы сократить объем, а также делали ходы по возможности прямыми и максимально крутыми. Кроме того, муравьи убирали из почвы наиболее твердые зерна, чтобы они не мешали строительству жилища.

Ранее мы писали, что ученые опровергли возможность путешествия во времени.

Фото: pixabay