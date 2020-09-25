Ученые опровергли возможность путешествия во времени

Максимальная скорость, которую удалось достигнуть человечеству, составляет не более 150 километров в секунду.

Физики из Великобритании провели исследование и выяснили, что путешествия во времени невозможны даже при очень высокой скорости. Об этом сообщает издание Planet Today

Так, максимальная скорость, которую удалось достигнуть человечеству, составляет не более 150 километров в секунду. При этом скорость света равняется 300 километрам в секунду. И развить скорость, превышающую это значение невозможно.

С внешней точки зрения, любая дополнительная энергия, добавляемая к телу, чтобы довести его до скорости света и превысить ее, просто асимптотически ускоряет его до скорости света, — говорится в исследовании.

Физики пришли к выводу, что можно приблизиться к скорости света, но достичь ее или превысить нельзя не получится ни при каких обстоятельствах. В теории это объясняется отсутствием у света массы тела, которой обладают любые другие объекты в движении.

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