Физики смогли разогнать световой пучок выше скорости света

Ученым удалось превысить скорость света благодаря импульсам внутри горячей плазмы.

Физики из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии и Университета Рочестера в Нью-Йорке смогли разогнать световой пучок выше скорости света. Это удалось сделать благодаря импульсам внутри горячей плазмы, сообщается на портале sciencealert.com.

Таким образом, ученые сделали вывод, что скорость света, а это 300 тыс. километров в секунду, не является постоянной и предельной скоростью. Чтобы провести эксперимент, физики использовали импульсный лазер, с помощью которого отрывали электроны от потока ионов водорода и гелия светового потока. В результате у них получилось увеличить групповую скорость световых импульсов.

Отмечается, что данный опыт в том числе поможет понять действия сверхмощных лазеров. Например, такие лазеры можно использовать для наращивания мощности ускорителей частиц, а также для улучшения технологии чистого термоядерного синтеза.

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