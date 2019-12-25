  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Австралийский студент доказал возможность путешествия во времени
Сегодня, 13:43
3218
lesjasap

Австралийский студент доказал возможность путешествия во времени

0 0

Ученый объяснил, что произойдет с путешественником во времени, когда он окажется в прошлом.

Австралийский студент доказал возможность путешествия во времени. Иностранец рассчитал при помощи физико-математических знаний способ, который позволит отправиться в другое время без нарушения баланса. Ранее о возможности существования "петли времени" говорил Эйнштейн.

Молодой ученый сообщил, что путешествия во времени возможны благодаря использованию принципа физика Новикова. При этом, турист не будет испытывать на себе парадокса времени и не сможет навредить прошлому, оказавшись в нем. Наука полагает, что именно из-за риска изменить историю путешествия сквозь время невозможны.

Однако согласно теории австралийца, действия в прошлом будут происходить в таком порядке, чтобы быть связанными с событиями будущего. К примеру, человек, который попытается недопустить мирового распространения коронавирусом сам станет нулевым пациентом, а будущее останется таким, каким и должно быть.

Причинами внезапных взрывов вулканов стали нанокристаллы.

Фото: Pixabay.com

Теги: австралия, путешествия во времени, студент
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:52

​​​​​​​​​​прошлое,как и будущее нельзя изменить,потому что оно уже есть,только растянутое для нас -биологических существ

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:43

Прилетел в прошлое,убил дедушку и стал дедушкой сам ,типа по его логике это так работает??? Чет какая-то шляпа получается...

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:20

Могу быть первым испытателем вашей так называемой петли времени 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:35

Он что наконец то посмотрел Узник Азкабана? Где объяснения!?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:33

Ну наконец-то...

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:28

Бред!

 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии