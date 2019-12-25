Ученый объяснил, что произойдет с путешественником во времени, когда он окажется в прошлом.

Австралийский студент доказал возможность путешествия во времени. Иностранец рассчитал при помощи физико-математических знаний способ, который позволит отправиться в другое время без нарушения баланса. Ранее о возможности существования "петли времени" говорил Эйнштейн.

Молодой ученый сообщил, что путешествия во времени возможны благодаря использованию принципа физика Новикова. При этом, турист не будет испытывать на себе парадокса времени и не сможет навредить прошлому, оказавшись в нем. Наука полагает, что именно из-за риска изменить историю путешествия сквозь время невозможны.

Однако согласно теории австралийца, действия в прошлом будут происходить в таком порядке, чтобы быть связанными с событиями будущего. К примеру, человек, который попытается недопустить мирового распространения коронавирусом сам станет нулевым пациентом, а будущее останется таким, каким и должно быть.

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